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Nacvark
Reuters: Китай приостановил сделку о продаже TikTok из-за пошлин США
В Вашингтоне рассчитывали на обратный эффект пошлин.

Известно, что в Соединённых Штатах Америки могут заблокировать китайский сервис TikTok, если компания-владелец ByteDance не продаст американский бизнес местной компании. В Вашингтоне подтвердили, что у них имеются инвесторы для приобретения американской дали. Однако главным фактором является разрешение ByteDance на продажу сервиса от официального Пекина.

После продолжительных переговоров ByteDance, американские покупатели и федеральное правительство Соединённых Штатов Америки согласовали условия продажи американского бизнеса TikTok. но в правительстве Китая заблокировали сделку. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, сделка предусматривала выделение американского TikTok в новую компанию на территории Соединённых Штатов Америки, чтобы китайский сервис был подконтролен Вашингтону. В данной компании ByteDance имели бы 20%, а основная доля компаний приходилась бы на американских инвесторов. Всё шло к подписанию сделки, пока китайские власти не заблокировали её из-за введённых Вашингтоном пошлин на китайские товары - объясняют источники Reuters.

Ранее американский президент Дональд Трамп уже говорил о том, что рассматривает возможность ослабления санкций против Китая, если власти страны санкционируют сделку о продаже американского бизнеса TikTok инвесторам из Соединённых Штатов Америки. Учитывая информацию Reuters, всё оказалось наоборот: Пекин заблокировал сделку из-за тарифов.

#сша #китай #tiktok
Источник: reuters.com
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