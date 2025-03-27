Американский президент может снизить пошлины, если Пекин утвердит сделку о продаже социальной сети.

В начале марта американский президент Дональд Трамп удвоил пошлины на импорт товаров из Китая - с 10% до 20%. Официально он объяснил это неспособностью Пекина эффективно противодействовать контрабанде запрещённых веществ в Соединённые Штаты Америки.

В этот раз американский президент допустил сокращение таможенных пошлин на китайские товары. Однако для этого американские власти должны успешно завершить сделку о продаже американского бизнеса социальной сети TikTok, которая может быть заблокирована на территории страны. По его словам, тариф на любую импортируемую китайскую продукцию обходится Китаю дороже, чем рыночная капитализация TikTok.

По этой причине Трамп готов рассмотреть снижение тарифов на китайский импорт, если Китай сыграет свою роль в продаже TikTok, например, одобрив сделку. Он добавил, что у Вашингтона есть множество способов купить китайский сервис, а Белый дом найдёт наиболее подходящий.

Трамп также подчеркнул, что готов отсрочить блокировку сервиса. Очевидно, что отсрочка блокировки возможна только в том случае, если сделка окажется возможной. Блокировка TikTok в Соединённых Штатах Америки может произойти уже к концу апреля, но американский президент ранее уже говорил о готовности отсрочить это решение.