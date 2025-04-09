Американский президент верит в то, что китайские власти хотят заключить соглашение.

С 9 января 2025 года в силу вступили новые пошлины на импорт китайской продукции в Соединённые Штаты Америки. Суммарный размер американских тарифов на импортируемые китайские товары достиг уже 104%.

Американский президент Дональд Трамп на ужине Национального республиканского комитета Конгресса прокомментировал ситуацию с пошлинами на импорт из Китая, заявив, что они сохранятся до тех пор, пока Китай не заключит соглашение с Соединёнными Штатами Америки. Его слова приводит издание NBC News.

Трамп выразил уверенность, что китайские власти в какой-то момент заключат сделку. По его мнению, в Китае «действительно хотят заключить сделку».

Впрочем, несмотря на уверенность американского президента, в Пекине уже дали понять, что продолжат предпринимать против Соединённых Штатов Америки контрмеры. Китайские власти выразили несогласие с политикой Вашингтона, которая заключается в угрозах и экономическом запугивании и настаивают на полной отмене пошлин. Однако, учитывая ситуацию с торговым балансом, Вашингтон меньше теряет от тарифных столкновений, чем Пекин, который зарабатывает на экспорте в штаты почти 700 миллиардов долларов.