Пекин призывает Вашингтон отказаться от экономического протекционизма, ведь торговые войны не имеют победителей.

Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй, чьи слова приводит издание «РИА Новости», заявил, что Пекин готов предпринимать контрмеры против Соединённых Штатов Америки, пока американские власти не пересмотрят своё решение о пошлинах.

Китайский дипломат, реагируя на введение 104-процентных тарифов на китайский импорт в штаты, призвал Вашингтон отказаться от экономического запугивания, угроз и шантажа. Он объясняет, что в торговых столкновениях нет победителей, а протекционизм ведёт в никуда.

Лю Пэнъюй настаивает на том, что в Китае не начнут паниковать, когда на их пути возникнут неприятность. Пекин продолжит защищать собственные интересы путём ответных мер на американские тарифы, а действующая стратегия Вашингтона является неправильным способом для взаимодействия с китайскими властями.

В Китае считают, что Соединённые Штаты Америки злоупотребляют тарифами, ущемляя права и интересы других стран, тем самым оказывая влияние на стабильность мирового порядка. Китайские власти не согласны с торговой политикой Вашингтона, поэтому продолжат вести тарифное и торговое столкновение «до конца».