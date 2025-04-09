При этом российские экспортёры начали обходить введённые в конце прошлого года американские санкции.

Поставки сырой нефти из всех российских портов за четыре недели, вплоть до 6 апреля, сократились до 3,23 миллионов баррелей в сутки, что является самым низким показателем за последнее время. Об этом сообщает издание Bloomberg.

В материале издания акцентируют внимание на том, что падение экспорта российской нефти совпало с решением стран ОПЕК+ увеличить показатель добычи в странах торгового сообщества на 26 тысяч баррелей в сутки. Примечательно, что данное решение также повлияло на стоимость нефти, которая в этом месяце планомерно снижается до значений 2021 года.

Bloomberg также указывают на обход Россией американских санкций, введённых в конце прошлого года экс-президентом Джо Байденом. Российские судна, попавшие в «чёрный список», осуществляют перегрузку нефти на другие корабли, чтобы она была принята портами, отказывающимися попавшие под ограничения судна из-за риска вторичных санкций. По данным издания, такая операция недавно было проведена с доставленной в Индию арктической нефтью: три партии успешно прибыли в индийские порты, несмотря на их перевозку танкерами, попавшими под санкции.