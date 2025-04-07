Данная тема будет поднята на встрече «Рамштайн».

Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что поручил министру обороны Рустему Умерову и министру иностранных дел Андрею Сибиге активизировать дипломатические усилия, обсудив с партнёрами предоставление Украине систем противовоздушной обороны.

По словам украинского президента, в контексте запланированной встречи «Рамштайн» Киев поднимет два ключевых вопроса - предоставление новых зенитно-ракетных комплексов Patriot и детализация планов по размещению миротворческих контингентов на территории Украины.

Особенно Зеленский выделил Соединённые Штаты Америки, которые имеют достаточный потенциал, чтобы удовлетворить потребности Киева. При этом, по данным иностранных средств массовой информации, представители Вашингтона не будут присутствовать на встрече «Рамштайн», поэтому сложно говорить, смогут ли украинские власти обсудить этот вопрос с американской администрацией.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Patriot не могут отстаиваться на хранении, когда есть прямая потребность в этих комплексах на территории Украины. Он также сообщил о готовности Киева наладить производство систем противовоздушной обороны на своих территориях, если союзники предоставит лицензии.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уже говорила о просьбе Владимира Зеленского во время телефонного разговора с Дональдом Трампом предоставить Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot. Американский президент пообещал посмотреть, что из этого сейчас доступно в Европе.