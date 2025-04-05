Он подчеркнул, что Брюсселю стоит меньше говорить и больше делать.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио после заседания министров иностранных дел стран-участников НАТО на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что Европа должна разработать конкретный список гарантий безопасности, которые она может предоставить Украине.

Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что европейским странам пора меньше говорить и больше делать, предлагая конкретные меры по обеспечению безопасности Украины.

Спецпредставитель Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, совершивший визит в Вашингтон, уже говорил о том, что в Москве допускают предоставление гарантий безопасности Украине, если они будут приемлемыми. Однако о вступлении Украины в НАТО речи не должно идти - заключил дипломат.

Ранее Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подтвердила, что Марко Рубио заверил Брюссель в готовности урегулировать российско-украинский конфликт без каких-либо существенных уступок перед Россией, которые нарушают установленные Украиной и Европой «красные линии».