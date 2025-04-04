При этом источники издания не исключают, что американский президент внезапно всё-таки позвонит российскому коллеге.

Издание NBC News, ссылаясь на источники в администрации президента, пишет, что окружение Дональда Трампа посоветовало ему не звонить российскому коллеге Владимиру Путину, пока тот не даст согласие на прекращение огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Источники издания подчеркнули, что не исключают сценарий, при котором Трамп внезапно решит позвонить Путину. Однако, как они утверждают, окружение американского президента посоветовало ему повременить с таким решением. На текущий момент телефонных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не было запланировано.

NBC News напоминают, что в воскресенье говорил о планах поговорить с Путиным уже на этой неделе. При этом американский президент выразил недовольство из-за предложения российского коллеги установить на территории Украины внешнее управление под эгидой Организации Объединённых Наций для проведения президентских выборов.

Что касается визита спецпредставителя Путина по по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Белый дом для встречи с сенаторами-республиканцами (встреча проведена по поручению американского президента), NBC News не знают, заходил в какой-либо момент Трамп в комнату или всё же нет. Источники издания сообщают об обсуждении чиновниками условий прекращения огня.