Испытания подтвердили готовность дрона к его боевому применению.

В Соединённых Штатах Америки на полигоне армии компания Cummings Aerospace провела испытательный полёт распечатанного на 3D-принтере барражирующего боеприпаса Hellhound S3, оснащённого турбореактивным двигателем. В ходе испытаний была подтверждена его тактическая значимость и готовность к будущему боевому применению. Об этом сообщает издание Defence Industry Europe.

Дрон-камикадзе предназначен для пехотных бригад, которые могут применять его для нанесения высокоточного удара по укрепрайонам, танкам и другой бронетехнике. Максимальная скорость дрона достигает 610 километров в час.

Как подчёркивает генеральный директор компании Шейла Каммингс, реальность боевых действия такова, что скорость имеет значение, поэтому квадрокоптерам требуется слишком много времени, чтобы нанести удар на расстоянии. В то же время Hellhound может достаточно быстро поразить цель, проникая как можно глубже в оборону противника.

Hellhound имеет достаточно практичную модульность, которая включает полезную нагрузку, средства радиоэлектронной борьбы и датчики наблюдения, готовые к замене в течение пяти минут без использования каких-либо инструментов. Детали дрона-камикадзе печатались на одобренных Пентагоном 3D-принтерах, что позволяет оптимизировать производство. Стоимость беспилотника не уточняется, но Defence Industry Europe подчёркивают, что аналогичные барражирующие боеприпасы стоят значительно меньше, чем те же ракеты.

В ближайшие месяцы Cummings Aerospace хотят провести заключительные испытания дрона-камикадзе, предложив Пентагону включить его в программу оснащения пехотных подразделений портативными беспилотниками для поражения бронетехники. Производители называют свою разработку высокоскоростной и модульной, что позволяет использовать её с учётом меняющихся конфликтных сред.