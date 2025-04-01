Об этом сообщается на сайте британского правительства.

На сайте правительства Великобритании премьер-министр страны Кир Стармер информирует о проведённом вчера телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Британский и украинский лидеры согласились с тем, что прошедшая 27 марта в Париже встреча стран коалиции по обеспечению гарантий безопасности Украине придала импульс для оказания Киеву долгосрочной поддержки безопасности.

Исходя из этого, в ближайшие дни была запланирована встреча военного руководства Великобритании, Франции и Украины, чтобы положить начало «детальному планированию». Учитывая, что на встрече в Париже обсуждалось планирование миротворческой миссии, под вышеупомянутым термином стоит понимать развёртывание миротворческих сил.

«Лидеры договорились поддерживать тесную связь», - заключительное сообщение в заявлении на сайте британского правительства.

Известно, что страны Европы активно обсуждают планирование миротворческой миссии на территории Украины. Европейские лидеры не хотят терять время, если появится возможность для отправки миротворцев на украинские территории. При этом до сих пор остаётся непонятным, выйдет ли у европейцев направить своих военных в качестве миротворческого контингента войск. Иностранные издания всё чаще пишут о том, что приоритет смещается с сухопутных на военно-морские и военно-воздушные силы, поскольку развёртывание кораблей и самолётов гораздо проще, чем полноценного контингента войск.