Предполагается, что выборы могут состояться в случае установления режима прекращения огня.

Издание The Economist, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Владимир Зеленский начал подготовку к президентским выборам. Отмечается, что в Соединённых Штатах Америки по-прежнему рассчитывают добиться прекращения огня до 20 апреля 2025 года. При этом 9 мая на территории Украины завершается военное положение. Это означает, что, в случае отказа депутатов от его продления, будет открыта дорога к проведения президентских выборов.

Президентские выборы должны были состояться в марте 2024 года, но были отменены из-за военного положения. В Конституции Украины статья 108 определяет, что «Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного Президента Украины», исходя из чего Зеленский продолжает занимать пост главы государства до момента вступления в должность новоизбранного президента.

По данным издания, на прошлой неделе украинский президент созвал совещание, поручив администрации начать подготовку к проведению выборов после полного прекращения огня. Предполагается, что если в мае вдоль линии боевого соприкосновения будет действовать режим прекращения огня, украинские депутаты поставят под сомнение необходимость продления военного положения. Как уже было упомянуто выше, если военное положение отменят - откроется договора к проведению президентских выборов.

Представители американский переговорной группы в Саудовской Аравии уже говорили о том, что Киев гарантировал проведение президентских выборов. Несмотря на то, что до этого украинские власти выступали против старта избирательного процесса во время прекращения огня, не стоит исключать уступки со стороны Киева, чтобы продемонстрировать Вашингтону готовность к мирному урегулированию.