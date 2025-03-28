По этой причине правительство сокращает расходы, сокращая дефицит бюджета.

Глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск в интервью Fox Nes заявил, что если американское правительство не предпримет меры по оптимизации структуры правительства, сократив бюджетные расходы, корабль под названием «Америки» может пойти ко дну.

По мнению американского бизнесмена, снижение государственных расходов приведёт к революционным изменения в истории Соединённых Штатах Америки, которые сравнимы по своему масштабу с освобождением рабов в 1865 году. Маск подчеркнул, что в конце всей проделанной работы по оптимизации расходов корабль Соединённые Штаты Америки будут в гораздо лучшей форме, а если соответствующие меры не будут предприняты - страна обречена.

С января 2025 года администрация Дональда Трампа снижает государственные расходы, ликвидируя дефицитный бюджет. Снижение дефицита происходит за счёт прекращения иностранной помощи, ликвидации инклюзивных или нецелесообразных программ финансирования, а также уменьшения вкладов в международные организации. Примечательно, что последнее серьёзно бьёт по таким международным организациям, как Организация Объединённых Наций, Всемирная торговая организация, Всемирная организация здравоохранения и другие.