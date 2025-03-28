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Nacvark
В Европе отказались снимать санкции против России
В Москве требуют ослабления санкций перед возможным перемирием в Чёрном море.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя возможность ослабления санкций против России, заявил, что ещё не пришло время снимать рестрикции. Он отметил, что аналогичной позиции придерживаются другие ключевые европейские страны - Великобритания и Германия.

Канцлер Германии Олаф Шольц также выразил мнение, что снятие санкций против Москвы в данный момент является ошибкой, поскольку пока не идёт речь о полном завершении российско-украинского конфликта. Несмотря на то, что Шольц вскоре покинет свою должность, его преемник Фридрих Мерц придерживается ещё более жёстких взглядов в сторону России.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер солидарен с позицией европейских коллег, подчёркивая, что на саммите в Париже европейские страны наоборот рассматривали возможность усиления санкций против России.

Ранее издание Financial Times уже писало о том, что в Европейской комиссии отвергли возможность снятия санкций до завершения российско-украинского конфликта. Позже французский президент также намекнул, что сейчас нет причин снимать санкции. В Москве требуют ослабления санкций перед тем, как Россия согласится с прекращением огня в Чёрном море.

#россия #германия #европа #франция #великобритания
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