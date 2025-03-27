Он подчеркнул, что Путин также имеет право выдвигать требования за столом переговоров, но альянс принимает решение отдельно от этого.

Со стороны российских официальных лиц неоднократно звучали заявления о том, что НАТО необходимо отвести свои войска со стран, которые вступили в североатлантический альянс в ходе исторических расширений военного блока. Речь идёт о Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Венгрии, Словакии и других государствах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал ситуацию, признав, что российский президент Владимир Путин вправе самостоятельно, на своё усмотрение, выдвигать требования за столом переговоров. Однако он подчеркнул, что Путин не вправе говорить странам североатлантического альянса, как им действовать между собой.

По этой причине Рютте заверил, что НАТО самостоятельно будет принимать решение о том, приближать им свои силы к российским границам или нет.

Известно, что на территории стран Балтии, а также Польши, которые имеют общую границу с Россией, находятся иностранные военнослужащие из стран военного блока. Помимо этого, данные страны реализовывают оборонные проекты по возведению фортификационных сооружений, минных полей и других элементов сдерживания в случае наземного вторжения.