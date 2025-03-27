Главный редактор The Atlantic получил доступ к чату, где топ-чиновники нацбезопасности США обсуждали удары по «Ансар Аллах».

Не так давно в Соединённых Штатах Америки произошла утечка данных об ударах по йеменской группировке «Ансар Аллах». Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц нечаянно добавил в секретный военный чат главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Журналист изначально не поверил в подлинность чата, но впоследствии осознал, что стал свидетелем обсуждения ударов по Йемену топ-чиновниками американской нацбезопасности. В Конгрессе возмутились тем, как американское правительство допустило утечку секретной информации.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) опубликовал пост, в котором решил прояснить ситуацию с утечкой. По его словам, в чат мессенджера Signal не попала никакая информация, содержащая секретные сведения или военные планы. Он утверждает, что появившаяся в чате информация не повлияла на успешность операции в Йемене, поскольку она уже воплощалась в жизни, а компетентные чиновники были проинформированы по официальным каналам.

Американский возмущён тем, как The Atlantic своими «жалкими попытками» пытались отвлечь американский народ от повестки дня американского президента Дональда Трампа в области национальной безопасности.

Хегсет также сделал репост со страницы Пентагона, где говорится о том, что в чате не было ни имён, ни целей, ни местоположений, ни военных планов, а лишь обновление информации в реальном времени. Иначе говоря, чиновники не делились какой-либо информацией, которая могла бы повлиять на ход операции. Тем не менее, факт остаётся фактом, что топ-чиновники в сфере национальной безопасности по ошибке допустили присутствие главного редактора The Atlantic в чате, где могла просочиться секретная информация.