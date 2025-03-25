Конгрессмены возмущен тем, что сотрудники национальной безопасности допустили приглашение главного редактора The Atlantic в секретный военный чат.

Недавно была новость о том, что главный редактор The Atlantic был приглашён советником американского президента по вопросам национальной безопасности Майком Уолтцом в секретный военный чат, где в тот момент чиновники обсуждали удары по Йемену. В переписке принимали участие различные американские высокопоставленные чиновники в сфере безопасности, включая министра обороны Пита Хегсета.

Лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер и в Палате представителей Хаким Джеффрис, чьи слова приводит издание CNN, призвали провести двухпартийное расследование инцидента с утечкой секретной информации о запланированных ударах по йеменской группировке «Ансар Аллах». Конгрессмены поражены тем, как топ-чиновники в сфере безопасности допустили «ошеломляющие нарушения военной разведки».

По словам Чака Шумера, провал Уолтца требует полного расследования, чтобы выяснить о причинах произошедшего и нанесённом ущербе. Политик призывает коллег-республиканцев начать работу с демократами, чтобы они вместе расследовали утечку информации. Шумер задаётся вопросом, почему военные операции такого масштаба координировались через несанкционированный мессенджер Signal, а не защищённые каналы связи.

Хаким Джеффрис называет утечку безрассудной и безответственной. Он возмущён уровнем квалификации лиц, которые пребывали в групповом чате. Конгрессмен-демократ считает Хегсета «самым неквалифицированным человеком, когда-либо возглавлявшим Пентагон».