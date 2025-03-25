Об этом сообщил сам главред издания Джеффри Голдберг, чьи слова приводит CNN. Информацию также подтвердил представитель Белого дома.

Стало известно, что две недели назад, перед началом военной операции Пентагона в Йемене, советник американского президента по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц нечаянно отправил приглашение главному редактору издания The Atlantic Джеффри Голдбергу в секретный военный чат под названием Houthi PC small group (в США так обозначают группу чиновник из сферы безопасности). Об этом сообщает издание CNN, приводя слова Голдберга.

Как рассказывает сам Голдберг, в тот момент он стал свидетелем обсуждения ракетных ударов по Йемену, но подумал, что переписка фейковая. После того, как спустя несколько часов удары были действительно нанесены и вся информация в чате оказалась правдивой, он понял, что переписка настоящая.

CNN также приводят слова представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Брайана Хьюза, который подтвердил подлинность переписки. Он подчеркнул, что сейчас изучается, каким образом Джеффри Голдберг был добавлен в военный чат. При этом чиновник утверждает, что утечка информации не представляла угрозы для национальной безопасности Соединённых Штатов Америки.

Американский президент Дональд Трамп, комментируя информацию в разговоре с журналистами, заявил, что ему ничего не известно по поводу инцидента с главным редактором издания. Он добавил, что не фанат The Atlantic, а само издание считает закрывающимся.