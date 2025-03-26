Он рассчитывает, что к концу года страна перейдёт на следующие этапы переговоров по членству.

Президент Сербии Александр Вучич провёл в Брюсселе встречу с председателями Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он сразу подчеркнул, что ему впервые представилась возможность поговорить с ключевыми европейскими лидерами, которые тем самым подтвердили уважение его к стране.

Сербский президент обсуждал ситуацию на Балканском полуострове, экономическую положение страны и меры, которые необходимо предпринять Белграду в области верховенства права, чтобы продолжить продвижение по европейскому пути. Он рассчитывает, что к концу года его страна приступит к следующим этапам переговорного процесса о членстве.

Вучич заверил, что Сербия абсолютно привержена своему стратегическому пути по вступлению в Европейский союз. Он также подтвердил, что в скором времени будет принято решение о проведении внеочередных парламентских выборов и формировании нового правительства. Касаемо обвинений в адрес сербских властей о применении «звуковой пушки» для разгона протестующих, сербский президент выразил готовность провести всяческие проверки, хотя добавил, что такие спецсредства не являются запрещёнными в Европе.