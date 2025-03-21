В качестве гипотетического противника страна рассматривает Россию.

Издание The Wall Street Journal опубликовало видеоматериал, в котором рассказывает о подготовке Швецией бригады элитного спецназа, которая отрабатывает возможности ведения боевых действий в условиях Арктики, где фиксируются пониженные температуры. На видео видны различные элементы подготовки, включая передвижение на лыжах, использование бронетехники в арктических условиях и отработку стрельбы.

Как рассказывает один из военнослужащих данной бригады, в качестве гипотетического противника для боевых действий в Арктике шведы рассматривают только Россию.

Швеция хоть и не имеет общей границы с Россией, но подготавливает себя к участию в боевых действий на случай, если Норвегия или Финляндия запросит у Стокгольма поддержку. На территории страны также проходят подготовку иностранные военнослужащие, включая американских солдат.

Заместитель командира бригады подполковник Маттиас Ваинионпяя верит в то, что из-за глобального потепления уже в ближайшие десятилетия морское пространство Арктики станет доступным круглый год. Таким образом, регион будет иметь стратегическую важность, учитывая возможность сокращения морского пути из Китая или Соединённых Штатов Америки в Европу, а также доступности новых залеж полезных ископаемых.