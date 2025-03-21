Известно, что данная атомная электростанция является объектом обсуждений между США и РФ.

Не так давно американский президент Дональд Трамп подтвердил, что обсуждает судьбу Запорожской атомной электростанции, которая с 2022 года контролируется российской армией. Политик пытается выяснить, может ли Москва передать ядерный объект во владение Киева, как это было раньше. В то же время в Белом доме говорят о том, что передача украинских атомных электростанций под контроль Соединённых Штатов Америки может стать для них наилучшей гарантией безопасности.

Издание Financial Times пишет об интересе Дональда Трампа вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Отмечается, что в рамках экономического соглашения между Украиной и Соединёнными Штатами Америки, которое вскоре может быть подписано, американские власти могут заполучить долю в управлении украинскими активами, поэтому им выгоднее, чтобы у Киева было как можно больше прибыльной инфраструктуры.

В материале издания допускают, что в рамках данного соглашения Украина может передать Вашингтону контроль над Запорожской АЭС. Зеленский уже говорил о том, что Киев не рассматривает передачу своих ядерных объектов под контроль штатов, но тема электростанции в Запорожской области обсуждалась. Учитывая, что Украина не контролирует данный объект, украинские власти ради его возвращения могут согласиться даже на не самые приятные «партнёрские» условия.

Есть и другой аспект - сотрудничество украинских властей с американской энергетической компанией Westinghouse, которая после 2022 года начала активно работать с Киевом, учитывая отказ Украины от российского ядерного топлива. После того, как российско-украинский конфликт завершится, вне зависимости от того, кто будет контролировать Запорожскую АЭС, её необходимо восстановить, ведь состояние электростанции крайне плачевное: отсутствует водоснабжение, необходимо оборудование, нет достаточного количества технического персонала, а сам объект работает в режиме «холодной остановы». Не стоит исключать, что американская компания может быть подключена к восстановлению полноценного функционирования АЭС в Энергодаре

Украинский инженер-ядерщик в комментарии Financial Times подчеркнул, что Westinghouse уже работает над модернизацией Хмельницкой АЭС, которая, после повышения итоговой генерируемой мощности, может вырабатывать больше электроэнергии, чем Запорожская АЭС.