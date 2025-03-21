Он также добавил, что у Вашингтона всё хорошо с Киевом и Москвой в вопросе урегулирования конфликта.

Американский президент Дональд Трамп, чьи слова приводит издание CNN, во время разговора с журналистами напомнил, что у него был телефонный разговор с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, оба президента согласны с необходимостью урегулирования конфликта, а у Вашингтона всё хорошо в отношениях с Киевом и Москвой по данному вопросу.

Трамп также анонсировал подписание с Украиной экономического соглашения, предусматривающего совместную разработку полезных ископаемых и использование инфраструктуры. Он утверждает, что решение может быть принято уже в ближайшее время.

Подписание документа было запланировано ещё в конце февраля, но обстоятельства в ходе встречи Трампа и Зеленского сделали ненадлежащими условия для такого шага. В Киеве согласны подписать соглашение с Вашингтоном, о чём говорила ранее вице-премьер Ольга Стефанишина, отметив, что украинские власти ждут от Вашингтона дату и место подписания документа.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт говорила о том, что подписание соглашения о полезных ископаемых по-прежнему стоит на повестке дня. Однако, как она уточнила, тогда это было «первым набором параметров», а сейчас для Вашингтона является приоритетным урегулирование российско-украинского конфликта.