Британские власти продолжат поставки и не видят сценария, при котором по этому поводу будут какие-либо исключения.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Дэйв Парес, отвечая на вопрос о том, может ли Лондон прекратить поставки оружия Украине под настойчивостью России, заявил, что Лондон всегда будет продолжать оказывать поддержку Киева в военном отношении. Его слова приводит издание Bloomberg.

Британский чиновник исключил, что поставки британского оружия Украине будут прекращены под давлением России. Он подчеркнул, что это применимо «во всех сценариях», намекнув на невозможность прекращения поставок оружия для выполнения российского условия по установлению временного прекращения огня в зоне боевых действий.

Как известно, российский президент Владимир Путин передал своему американскому коллеге Дональду Трампу условия Москвы для заключения с Украиной соглашения о прекращении огня. Российские власти хотят, чтобы Киев не получал иностранную военную помощь и не проводил мобилизационные мероприятия во время 30-дневного прекращения огня.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми говорил о рассмотрении Европой возможности ускорения всех поставок оружия Украине перед возможным прекращением огня.