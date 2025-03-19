Об этом сообщил МИД Великобритании Дэвид Лэмми.

Издание Bloomberg, приводя слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми, пишет, что в Лондоне и Европейском союзе обсуждают возможность ускорения поставок оружия Вооружённым силам Украины перед возможным прекращением огня вдоль всей линии боевого соприкосновения.

По словам британского министра, он обсуждал на встрече в Лондоне с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас возможность отправки большей военной помощи Украине перед тем, как украинские власти подпишут какое-либо широкомасштабное соглашение о прекращении боевых действий. Лэмми подчеркнул, что Европа намерена поставить Киев в максимальную сильную военную и экономическую позицию перед тем, как она вступит в переговоры, чтобы тем самым предотвратить вероятность возобновления боевых действий.

Ранее уже была информация о том, что Путин озвучил Трампу условия для прекращения огня между украинской и российской армиями. Киев должен перестать получать иностранную военную помощь и предпринимать мобилизационные меры, после чего в России согласятся установить временное прекращение огня. Учитывая информацию Bloomberg, в Европе допускают сценарий с прекращением поставок оружия, если всю военную помощь удастся передать до момента подписания соглашений.