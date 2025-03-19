Украина должна перестать получать иностранную военную помощь.

Вчера между американским президентом Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого политики обсудили возможное прекращение огня вдоль всей линии боевого соприкосновения, предложенное Вашингтоном.

На сайте Кремля обнародовали информацию о прошедшем телефонном разговоре, сообщив, что российская сторона обозначила ряд «существенных моментов, касающихся обеспечения контроля за прекращение м огня». В Москве требуют, чтобы Киев остановил мобилизацию населения и программу перевооружения Вооружённых сил Украины.

Путин донёс Трампу свою позицию насчёт того, что главным условием для недопущения эскалации российско-украинского конфликта и постепенного его урегулирования политико-дипломатическим путём должно стать полное прекращение иностранной военной помощи, передачи разведывательных данных. Таким образом, условия России к Украине для заключения 30-дневного перемирия остаются прежними:

прекращение поставок иностранного оружия; прекращение передачи разведданных; прекращение мобилизации;

Ранее стало известно, что Украина и Россия договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергетическим объектам. В Киеве подтвердили готовность к частичному перемирию, но подчеркнули, что не будут молчать в случае российских обстрелов.