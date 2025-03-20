Постепенное снятие санкций будет одной из тем переговоров.

Специальный представитель Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, принимающий участие в контактах с Москвой, в интервью Bloomberg заявил, что Соединённые Штаты Америки рассмотрят возможность ослабления введённых против России санкций после заключения соглашения о прекращении огня. Его слова приводит ресурс Clash Report на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам американского дипломата, ослабление санкций станет одной из тем в рамках обсуждения возможного прекращения огня в зоне боевых действий. Он подчеркнул, что отношения с Россией критически важные для Соединённых Штатов Америки.

Ранее американский президент Дональд Трамп уже говорил о том, что Россию ждут огромные экономические сделки с Соединёнными Штатами Америки после завершения российско-украинского конфликта. Трамп считает, что восстановление отношений между Вашингтоном и Москвой несёт только плюсы, а американские власти заинтересованы в приобретении и совместной добыче российских ресурсов. Однако для начала в Белом доме хотят завершить российско-украинский конфликт.