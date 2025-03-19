В Вашингтоне настроены восстановить российско-американские связи, но только после урегулирования конфликта.

По итогам телефонного разговора американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Белом доме обнародовали заявление, в котором сообщили, что урегулирование российско-украинского конфликта позволит Соединённым Штатам Америки и России выйти на «огромные экономические сделки», а также обеспечить геополитическую стабильность в мире.

Отмечается, что оба лидера выступили за улучшение отношений между их странами. Трамп считает, что восстановление российско-американских связей несёт за собой огромные плюсы, в том числе вышеупомянутые, но для начала необходимо завершить конфликт. На текущий момент из сотрудничества и партнёрства политики договорились лишь о проведении товарищеского матча между Национальной хоккейной лигой (США) и Континентальной хоккейной лигой (Россия).

Ранее уже была новость о том, что Россия и Украина при посредничестве Соединённых Штатов Америки договорились о 30-дневном прекращении ударов по энергетическим объектам. Что касается абсолютного прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения, Путин озвучил Трампу условия, выдвигаемые к Украине: прекращение мобилизации, получения иностранного вооружения и разведывательных данных..