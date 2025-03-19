Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, в Киеве и Москвы прозвучали аналогичные сообщения.

По итогам телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина, американский президент опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social пост, в котором сообщил о согласии российского коллеги на 30-дневное прекращение огня по энергетической инфраструктуре.

На сайте Кремля подтвердили информацию, сообщив, что Трамп предложил Киеву и Москве взаимный отказ от удары по энергетической инфраструктуре в течение следующие тридцати дней. Путин положительно ответил на мирную инициативу. В Москве также ведут переговоры по поводу возможного перемирия в акватории Чёрного моря.

Украинский президент Владимир Зеленский тоже отреагировал на данную информацию, подтвердив согласие Киева с прекращением ударов по энергетическим объектам. Однако он подчеркнул, что Киев не будет молчать, если российская армия начнёт обстреливать украинскую энергетическую систему.

Таким образом, обе стороны конфликта согласны воздержаться в следующие тридцать дней от ударов по энергетическим объектам, в том числе по электрическим подстанциям и нефтеперерабатывающим заводам. Стоит напомнить, что несколько недель назад Зеленский предлагал как раз таки перемирие в воздушном и морском пространствах. Пока непонятно, когда вступает в силу частичное перемирие.