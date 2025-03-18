Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

На левом берегу Днепра в городе Энергодар расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), которая является самой крупной в Европе по численности энергоблоков и генерируемой мощности. С марта 2022 года объект находится под контролем России и не обеспечивает электроэнергией Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила журналистом, что американский президент Дональд Трамп во время своего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным поднимет вопрос принадлежности электростанции на линии разграничения между украинской и российской армией. Она подчеркнула, что речь идёт о ЗАЭС.

По словам Ливитт, вопрос принадлежности атомной электростанции обсуждался с украинской стороной, а теперь Трамп поднимет его в ходе разговора с Путиным. Примечательно, что до этого украинский депутат Алексей Гончаренко уже писал в своём Telegram-канале о том, что Дональд Трамп в разговоре с Путиным попытается добиться возвращения ЗАЭС под контроль Украины.

Ранее Дональд Трамп уже говорил о том, что рассчитывает на согласии России с предложенным Соединёнными Штатами Америки 30-дневным прекращением огня на территории Украины. Американский президент также ожидает телефонный разговор с Владимиром Путиным, который состоится сегодняшним утром (в обед по московскому времени).