Американский президент также ожидает телефонного разговора с Путиным.

Американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов пресс-пула Белого дома, заявил, что уверен в готовности России согласиться с предложенным Соединённым Штатами Америки 30-дневным прекращением огня на территории Украины.

Позже американский президент опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social пост, в котором сообщил, что уже сегодня утром (в обед по московскому времени) обсудит с российским президентом Владимиром Путиным российско-украинский конфликт. Он подчеркнул, что обе стороны несут человеческие потери, и это должно прекратиться.

«Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным», - добавил Трамп.

Дональд Трамп также упомянул, что многие элементы окончательного мирного соглашения между Украиной и Россией были согласованы. Однако ещё предстоит многое сделать. Политик не уточнил, речь идёт о соглашении, предусматривающем завершение боевых действий или полное урегулирование российско-украинского конфликта.