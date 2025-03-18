Как известно, Киев был вынужден согласиться на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня без предварительных условий.

Некоторое время назад Украина согласилась на предложение Соединённых Штатов Америки о введении 30-дневного прекращения огня с Россией. Российский президент Владимир Путин также поддержал идею перемирия, но подчеркнул, что есть определённые «нюансы», поэтому Вашингтон и Москва приступили к их обсуждению. В отличие от Москвы, в Киеве были вынуждены согласиться на предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня без предварительных условий.

Владимир Зеленский в своём Telegram-канале опубликовал пост, в котором сообщил об итогах онлайн-встречи стран, желающих принимать участие в гарантировании безопасности Украины. Зеленский напомнил, что в Киеве согласны к 30-дневному перемирию с Россией без каких-либо предварительных условий.

Однако он подчеркнул, что перед тем, как перейти к реализации прекращения огня, Россия должна согласиться с данной задумкой. Зеленский настаивает на том, чтобы в Москве перестали выдвигать дополнительные условия и согласились на безусловное перемирие.

Политик добавил, что обсуждал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном работу по формированию чётких гарантий безопасности для Украины. Он утверждает, что позиция Парижа по данному вопросу абсолютно конкретная, поэтому в Киеве её уважают.