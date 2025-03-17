Отмечается, что их пребывание будет бессрочным.

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники в британском правительстве, пишет, что премьер-министр министр Великобритании Кир Стамер на онлайн-встрече со странами, входящими в коалицию желающих обеспечивать Украине гарантии безопасности, обсуждал возможность развёртывания на украинских территориях до 30 тысяч миротворцев из Европы.

По данным издания, Лондону удалось заручиться существенной поддержкой союзных стран. Те союзники, которые не могут выделить своих военных для миротворческой миссии, окажут помощь в её развёртывании на территории Украины, например, обеспечив логистику.

Как утверждает источник The Times, британские власти рассматривают миротворческую миссию как долгосрочную гарантию безопасности. Иначе говоря, иностранные военные будут находится на украинских территориях «столько, сколько необходимо».

Ранее издание The Telegraph писало о том, что в Европе пока нет консенсуса по поводу возможной миротворческой миссии. Однако европейские страны заинтересованы продолжить консультации, чтобы прийти к конкретным решениям и определиться с тем, какой военные потенциал готовы задействовать союзники.