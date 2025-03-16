По данным издания, страны намерены продолжить консультации.

Вчера состоялась онлайн-встреча коалиции из стран, желающих гарантировать безопасность Украине после заключения мирного соглашения с Россией. Как узнало издание The Telegraph, по итогам встречи страны не достигли никакого соглашения по поводу развёртывания войск на украинских территориях.

По данным издания, страны намерены продолжить консультации по данному вопросу. Уже 20 марта 27 генералов из коалиции соберутся в Лондоне, чтобы обсудить возможное развёртывание миротворческих войск, кораблей и самолётов на территории Украины. На предстоящей встрече союзники попытаются выяснить, какой военный потенциал они готовы предоставить в рамках коалиции.

Со своей стороны Великобритания согласилась возглавить коалицию, разместив войск на суше и подняв самолёты в небо. Более того, британский флот может быть направлен в Чёрное море, если Россия согласится на это.

В то же время все союзники согласны с необходимостью усиления Вооружённых сил Украины после завершения российско-украинского конфликта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам обсуждений в рамках вчерашней встречи коалиции заявил, что Европа не будет спрашивать Россию, можно ли ей размещать миротворческие силы на украинских территориях.