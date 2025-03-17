Американские власти требуют от «Ансар Аллах» восстановить свободное судоходство в прилегающих акваториях Красного моря и Аденского залива.

Вчера американский президент Дональд Трамп объявил об отданном Армии Соединённых Штатов Америки приказе начать военные действия против йеменской группировки «Ансар Аллах», контролирующей основную часть Йемена. По данным издания Axios, американская армия не ограничится субботними обстрелами, а авиаудары по объектам йеменских хуситов будут иметь регулярный характер в течение дней или даже недель.

Министр обороны Пит Хегсет в интервью Fox News заявил, что американская армия продолжает удары по йеменским территориям, пока хуситы не прекратят атаки на гражданские и военные корабли, тем самым восстановив свободу судоходства в Красном море и Аденском заливе.

По его словам, в тот же момент, когда «Ансар Аллах» согласятся прекратить наносить удары по американским кораблям и беспилотным летательным аппаратам, Соединённые Штаты Америки прекратят наносить удары. До тех пор военная кампания будет «неумолимой».

Хегсет утверждает, что в субботу десятки высокоточных тяжёлых боеприпасов падали точно на цели, обозначенные американским военным командованием. Он подчеркнул, что своими действиями Вашингтон сигнализирует Ирану о необходимости прекращения поддержки йеменских хуситов, ведь в противном случае американские власти привлекут Тегеран к ответственности:

«Мы не будем с этим церемониться. Это не администрация Байдена», - заключил он.