Вчера американский президент Дональд Трамп отдал приказ Армии Соединёных Штатов Америки начать боевые действия против йеменской группировки «Ансар Аллах», контролирующей основную часть Йемена и поддерживаемую Ираном. Политик раскритиковал экс-президента Джо Байдена за «ничтожные и слабые» действия в отношении йеменских хуситов, которые не решили проблему и лишь привели к активизации группировки в акватории Красного моря и Аденского залива.
Корреспондент Axios (издание в своих публикациях всегда опирается на надёжные источники в американском правительстве) Барак Равид на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил, что, со слов его источников, субботние авиационные удары по Йемену не являются единичной акцией американской армии и продолжаться в течение нескольких дней или даже недель.
Позже журналист издания отметил, что Вашингтон заранее уведомил Тель-Авив о своих планах начать военную операцию против Йемена, осуществляя обстрелы подконтрольных «Ансар Аллах» территорий. Он подчеркнул, что Израиль является одной из немногих стран, которой Пентагон сообщил о запланированных действиях в регионе.