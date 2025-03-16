Американский президент Дональд Трамп отдал приказ Армии США начать военные действия против «Ансар Аллах».

Вчера американский президент Дональд Трамп отдал приказ Армии Соединёных Штатов Америки начать боевые действия против йеменской группировки «Ансар Аллах», контролирующей основную часть Йемена и поддерживаемую Ираном. Политик раскритиковал экс-президента Джо Байдена за «ничтожные и слабые» действия в отношении йеменских хуситов, которые не решили проблему и лишь привели к активизации группировки в акватории Красного моря и Аденского залива.

Корреспондент Axios (издание в своих публикациях всегда опирается на надёжные источники в американском правительстве) Барак Равид на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) сообщил, что, со слов его источников, субботние авиационные удары по Йемену не являются единичной акцией американской армии и продолжаться в течение нескольких дней или даже недель.

Позже журналист издания отметил, что Вашингтон заранее уведомил Тель-Авив о своих планах начать военную операцию против Йемена, осуществляя обстрелы подконтрольных «Ансар Аллах» территорий. Он подчеркнул, что Израиль является одной из немногих стран, которой Пентагон сообщил о запланированных действиях в регионе.