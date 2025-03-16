Действия прошлого правительства в отношении хуситов он считает недостаточными.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social заявил, что отдал приказ Армии Соединённых Штатов Америки начать военные действия против йеменской группировки «Ансар Аллах», контролирующей основную часть Йемена.

Трамп подчеркнул, что хуситы промышляют пиратством в окружающих их страну территориях, а также наносят удары по гражданским и военным кораблям, в том числе американским, самолётам и беспилотным летательным аппаратам. Американский президент призвал группировку прекратить все атаки, заодно обратившись с аналогичным призывом к Ирану, который поддерживает «Ансар Аллах».

Дональд Трамп утверждает, что действия хуситов нанесли ущерб Соединённым Штатам Америки, оцениваемый в миллиарды долларов. По этой причине американские военные продолжат воздушные атаки по объектам и лидерам группировки.

«Никакие силы не помешают американским коммерческим и военным судам свободно плавать по водным путям мира», - добавил он.

Стоит напомнить, что экс-президент Джо Байден также осуществлял авиаудары по объектам йеменской группировки. Однако их, действующий американский президент считает «ничтожными и слабыми», ведь хуситы продолжили все свои налёты.