Это делает прохождение следующего отопительного сезона невозможным, а импорт усложнён отсутствием финансирования.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики Алексей Кучеренко в комментарии украинскому изданию «РБК-Украина» сообщил, что последние российские обстрелы украинской газовой инфраструктуры сделали потери страны в добыче газа критическими.

Несмотря на то, что заканчивающийся в конце месяца отопительный сезон Украина прошла без проблем, в 2025 году ситуация может измениться, ведь теперь стране необходимо пополнить свои запасы газа. По его прогнозам, из-за потери в добыче газа страна столкнётся с дефицитом газа в 4,5 миллиардов кубометров, что делает прохождение следующего отопительного сезона невозможным.

Украинский депутат объясняет, что отремонтировать всю газодобывающую инфраструктуру так быстро невозможно, поэтому компания «Нафтогаз» будет вынуждена прибегнуть к импорту газа. Однако компания также не имеет финансирование, чтобы обеспечить поставки газа из-за границы. Кучеренко подчеркнул, что реальное финансовое положение государственной газовой компании отличается от официальных заявлений.

Как писало в феврале издание Reuters, из-за российских обстрелов Украина лишилась до 40% добычи газа. В довоенное время потребление страны в два раза превышало добычу газу, поэтому приходилось прибегать к импорту. После 2022 года потребление значительно снизилось, учитывая падение уровня населения, проживающего на украинских территориях, что делало возможным отказ от импорта, если вся газодобывающая инфраструктура работало бы на прежнем уровне.