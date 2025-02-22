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Nacvark
Reuters: Украина потеряла 40% добычи газа из-за российских обстрелов
Теперь страна вынуждена импортировать газ, чтобы покрыть своё потребление, хотя без этого можно было обойтись.

Издание Reuters. ссылаясь на высокопоставленного источники в украинской нефтегазовой отрасли, пишет, что Украина потеряла 40% своей добычи газа, из-за чего вынуждена импортировать из Европы до 800 миллионов кубометров газа, чтобы покрыть потребление населения.

Отмечается, что в довоенное время Украина добывала 52 миллиона кубометров газа в сутки, потребляя зимой от 110 до 140 миллионов кубометров. В этом отопительном сезоне, учитывая падение потребления, украинские власти могли обойтись без импорта европейского газа, но из-за российских обстрелов и снижения внутренней добычи приходится прибегать к закупкам.

Источник издания подчеркнул, что текущий уровень добычи газа раскрывать не собирается. При этом он объяснил, что в основном страна использует природный газ только для отопления и приготовления пищи.

По словам источника Reuters, сейчас украинские хранилища газа имеют рекордно низкие запасы. Тем не менее, даже на фоне сниженной внутренней добычи импорт позволяет без ограничений подавать газ населению и промышленности на протяжение всего отопительного сезона, то есть с октября 2024 по апрель 2025 года.

Весной 2025 года Украине предстоит закачать газ для отопительного сезона в зимний период 2025 - 2026 года. Сейчас газохранилища имеют 12,9 миллиардов кубометров газа, а для отопительного сезона необходимо накопить около 13 миллиардов кубометров газа. Пока украинские власти не могут оценить необходимый импорт газа, поскольку многое зависит от потребления и уровня внутренней добычи, на которую влияет интенсивность российских обстрелов.

#россия #украина #природный газ
Источник: reuters.com
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