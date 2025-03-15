Сейчас американская сторона ведёт переговоры с Москвой.

Дональд Трамп в интервью журналисту Шерил Эткиссон прокомментировал ситуацию с возможным прекращением огня между Россией и Украиной, заявив, что пока «всё продвигается хорошо». Он напомнил, что Вашингтон получил от Киева согласие на перемирие, а также пытается добиться аналогичных договорённостей с Москвой.

Трамп добавил, что Вашингтон переведёт переговоры с Россией по поводу возможного прекращения огня. Он рассчитывает, что сможет поделиться большей информацией уже 17 марта, то есть в понедельник. Пока политик не разглашает информацию по поводу, что именно обсуждается в ходе переговоров с российскими властями.

Дональд Трамп отказался прямо отвечать на вопрос о том, какие последуют ответные меры со стороны Вашингтона в случае отказа Москвы от перемирия. Американский президент подчеркнул, что в таком случае появятся «плохие новости для мира». До этого Трамп уже говорил о нежелании рассказывать, какими будут последствия для России в случае её отказа от перемирия, поскольку угрозы могут повредить переговорному процессу по факту заключения соглашения о прекращении огня.