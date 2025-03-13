Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит в эфире Fox Nes (цитата по «РИА Новости») ответила на вопрос о том, продлил ли Дональд Трамп лицензию Министерства финансов 8L, которая позволяла иностранным компаниям проводить расчёты за российские энергетические ресурсы через банки России, попавшие под санкции.

По её словам, он ничего подобного не делал. Американский чиновник добавила, что сейчас вопрос находится на рассмотрении Министерства финансов Соединённых Штатов Америки

Лицензия 8L позволяла иностранным компаниям рассчитывать за российскую нефть, уголь, газ и другие ресурсы через российские банки, в том числе Сбербанк, Альфа-Банк, Центробанк, ВТБ, которые находятся под американскими санкциями. Лицензия действовала до 12 марта 2025 года. В случае, если Трамп откажется её продлевать, соответствующие транзакции будут осложнены в проведении. Как уточняют «РИА Новости», эксперты прогнозируют рост цен на нефть на пять долларов за баррель в случае непродления лицензии Министерства финансов Соединённых Штатов Америки.