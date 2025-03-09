Маловероятно, что условия будут выполнены.

Представитель палестинской группировки ХАМАС Хазем Касем рассказал телеканалу Al Jazeera об условиях, которые палестинцы выдвинули Израилю для возобновления переговорного процесса и перехода ко второму этапу переговоров в рамках урегулирования палестино-израильского конфликта.

Палестинская сторона требует от Тель-Авива:

провести обмен израильских пленных на заключённых в Израиле палестинцев;

обеспечить полный вывод израильских войск из сектора Газа;

гарантировать, что израильская армия не вернётся в анклав в будущем.

Хазем Касем также подчеркнул, что в ХАМАС не против освобождения пленённых американцев, но для этого необходимо всеобъемлющее соглашение.

Однако маловероятно, что условия будут выполнены. Израиль продолжает подготовку к возобновлению боевых действий в секторе Газа, а американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал ХАМАС о том, что с ними будет, если они выйдут из сделки. Намерения палестинской группировки добиться полного освобождения анклава попросту не сходится с планами Вашингтона по восстановлению региона с последующим переселением палестинцев.