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Nacvark
ХАМАС выдвинули условия Израилю для продолжения переговоров
Маловероятно, что условия будут выполнены.

Представитель палестинской группировки ХАМАС Хазем Касем рассказал телеканалу Al Jazeera об условиях, которые палестинцы выдвинули Израилю для возобновления переговорного процесса и перехода ко второму этапу переговоров в рамках урегулирования палестино-израильского конфликта.

Палестинская сторона требует от Тель-Авива:

  • провести обмен израильских пленных на заключённых в Израиле палестинцев;
  • обеспечить полный вывод израильских войск из сектора Газа;
  • гарантировать, что израильская армия не вернётся в анклав в будущем.

Хазем Касем также подчеркнул, что в ХАМАС не против освобождения пленённых американцев, но для этого необходимо всеобъемлющее соглашение.

Однако маловероятно, что условия будут выполнены. Израиль продолжает подготовку к возобновлению боевых действий в секторе Газа, а американский президент Дональд Трамп ранее предупреждал ХАМАС о том, что с ними будет, если они выйдут из сделки. Намерения палестинской группировки добиться полного освобождения анклава попросту не сходится с планами Вашингтона по восстановлению региона с последующим переселением палестинцев.

#израиль #хамас
Источник: ria.ru
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