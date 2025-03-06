Он подчеркнул, что ни один участник движения не будет в безопасности, если руководство не выполнит его требования.

Мирное соглашение между ХАМАС и Израилем находится под угрозой срыва. Стоит понимать, что мирная сделка означает для палестинской группировки фактическую капитуляцию, ведь Соединённые Штаты Америки настаивают на переходе сектора Газа под свой контроль, а также эвакуации из анклава всех палестинцев, особенно руководства, которое, вероятнее всего, уже не вернётся обратно.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social обратился к ХАМАС, призвав их освободить всех пленных прямо сейчас, а также вернуть тела погибших, или «для них всё кончено». Он предупредил, что ни один участник палестинской группировки не будет в безопасности, если они не выполнят требования Вашингтона.

Американский президент подчеркнул, что для ХАМАС это последний шанс. Трамп также призывает руководство группировки покинуть сектор Газа, пока им предоставляют такую возможность. Политик обратился и к палестинскому народу, пообещав им «прекрасное будущее», но только в том случае, если пленные будут освобождены. В случае же, если ХАМАС откажется освобождать пленных, американский президент грозит ликвидировать участников группировки.

«Освободите заложников сейчас, или позже будете расплачиваться!», - добавил он