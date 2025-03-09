Сейчас замену американскому интернету могут предоставить четыре европейские компании.

Издание Financial Times пишет о том, что в Европе ищут альтернативу Starlink для Вооружённых сил Украины на случай отключения американского спутникового интернета. Отмечается, что Европейский союз ведёт переговоры сразу с четырьмя европейскими компаниями, а именно - SES (Люксембург), Hisdesat (Испания), Viasat (Соединённые Штаты Америки, владеет британской компанией Inmarsat) и Eutelsat (Франция), которые подтвердили журналистам издания информацию о переговорном процессе с Брюсселем.

Тем не менее, задача по замене Starlink по-прежнему остаётся сложной, ведь украинская армия и государственные органы оснащены более 40 тысячами терминалов спутникового интернета, каждый из которых необходимо будет оперативно заменить.

Генеральный директор Hisdesat Мигель Анхель Гарсия Примо в комментарии Financial Times заявил, что, учитывая напряжённость в отношениях между Соединёнными Штатами Америки и Украиной, в Европе пытаются понять, могут ли они предоставить Киеву альтернативу Starlink. При этом управляющий сразу подчёркивает о сложности замены всех терминалов американского спутникового интернета, находящихся на территории Украины.

В то же время исполнительный директор SES Адель аль-Салех сообщил, что его компания итак оказывает информационные услуги Украине, но с недавних пор ведутся переговоры о расширении люксембургской сети.

Ранее представители французской компании Eutelsat уже говорили о том, что ведут переговоры по поводу возможной замене Starlink на территории Украины.