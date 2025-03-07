Об этом сообщила гендиректор компании Ева Бернеке.

Несмотря на то, что Польша своевременное оплачивает телекоммуникационные услуги для Вооружённых сил Украины, а официально в Starlink отрицают намерения отключить спутниковый интернет украинским военным, определённая подготовка к альтернативным способам связи всё же ведётся. Об этом сообщает Bloomberg.

Французский оператор Eutelsat объявил, что ведёт переговоры с Европейским союзом для замены связи Starlink, использующейся украинской армией. Как отмечает генеральный директор компании Ева Бернеке, сейчас рассматривается возможность полной замены американского спутникового интернета европейским.

Отмечается, что французская компания уже работает на украинских территориях и имеет тысячи терминалов, хотя не все они подключены к сети. В перспективе Eutelsat могут всего за несколько месяцев обеспечить поставку Вооружённым силам Украины сорока тысяч терминалов спутникового интернета. Именно такое количество терминалов Starlink сейчас используют украинские военные.

Тем не менее, как подчёркивает Ева Бернеке, их компании понадобится финансовая и логистическая поддержка для ускоренных поставок необходимого количества терминалов.