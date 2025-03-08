Такая работы проделывается для того, чтобы снять санкции после урегулирования конфликта.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Соединённых Штатах Америки обсуждают возможные механизмы для ослабления санкций против российского энергетического сектора. Такая работа проделывается для того, чтобы своевременно ослабить санкции после урегулирования российско-украинского конфликта.

Источники издания утверждают, что варианты смягчения санкций против энергетики прорабатываются Министерством финансов по поручению Белого дома. Всё это на фоне ожидаемой встречи американского и российского президентов в Саудовской Аравии.

Тем не менее, как подчёркивает Reuters, это не означает, что Вашингтон готов снять санкции с Москвы без каких-либо уступок. Не уточняется и то, каким именно американские власти видят возможное послабление санкций против российского энергетического сектора.

Впрочем, как уже говорил ранее Трамп, он также готов усилить энергетические санкции против России, если российско-украинский конфликт не будет урегулирован. По этой причине американский президент призывает обе стороны конфликта сесть за стол переговоров.