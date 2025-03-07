Так пресс-секретарь Дмитрий Песков отреагировал на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска.

Вчера премьер-министр Польши Дональд Туск призвал европейские страны вступить в гонку вооружений с Россией, увеличив расходы на развитие своего военного производства. За день до этого французский президент Эмманюэль Макрон также выступил с призывом к Европе начать милитаризацию, сообщив о готовности запустить диалог по ядерному вопросу (размещении французского ядерного оружия) со странами континента.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью корреспонденту Кремлёвского пула Александру Юнашеву заявил, что Россия не вступит в гонку вооружений с Европой, поддавшись на провокации со стороны Варшавы. Он подчеркнул, что Путин придумает, как предотвратить такой сценарий.

Песков сожалеет о том, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные и милитаристские заявления. Он считает, что это говорит о нежелании Европы стремиться к диалогу с Россией, как это делают сейчас Соединённые Штаты Америки. Дмитрий Песков не исключает, что всё же европейцы «почувствуют, в какую сторону дует ветер».

Ранее стало известно, что страны Европейского союза одобрили план Европейской комиссии по перевооружению общей стоимостью 800 миллиардов долларов.