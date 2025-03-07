План был предложен председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Несколько дней назад председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировал план по перевооружению стран-участников Европейского союза, который получил название ReArm Europe. Общая стоимость проекта составляет 800 миллиардов долларов.

По данным издания Agence France-Presse (AFP), европейские страны достигли согласия по поводу масштабной милитаризации Европы, предложенной Европейской комиссией. В рамках данного плана европейские страны привлекут займы на сумму до 150 миллиардов евро, чтобы развить производство европейских систем противовоздушной обороны, а также поставить оружие Украине.

Помимо этого Европейская комиссия в рамках ReArm Europe предлагает нарастить расходы на оборону на 1,5%, чтобы привлечь дополнительные 650 миллиардов евро, которые будут потрачены на производство новых вооружений.

Однако когда зашла насчёт наращивания поставок оружия Украине, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал данное решение, которое по итогу было поддержано только 26 странами-участниками Европейского союза. Дополнительные обсуждения по этому поводу пройдут в середине марта.