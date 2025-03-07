Польские власти могут рассмотреть такой сценарий только в том случае, если НАТО заменит им самолёт какими-либо другими.

В заключённом между Украиной и Польшей двухстороннем соглашении в сфере безопасности, польское правительство взяло на себя обязательства передать Киеву советские истребители МиГ-29. В конечном итоге Варшава так и не поставила украинской армии авиационную технику. Владимир Зеленский ещё в прошлом году возмущался на этот счёт, подчёркивая, что польские пилоты могли хотя бы обеспечивать защиту воздушного пространства в западной части Украины.

Президент Польши Анджей Дуда, чьи слова приводит издание ТАСС, по итогам встречи с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в Брюсселе заявил, что его страна не может поставить Украине обещанные самолёты. Он напомнил, что польские власти уже ранее передавали Киеву 14 единиц МиГ-29, поэтому оставшаяся эскадрилья необходима, чтобы сохранять равновесие и поддерживать защиту воздушного пространства Польши.

Польский президент подчеркнул, что в случае, если страны НАТО передадут польской армии другие самолёты, которые заменят советскую авиацию, Варшава готова принять решение о поставке Украине оставшихся у них МиГ-29, сдержав данное Владимиру Зеленскому слово.

Ранее в Бельгии отложили запланированную поставку Украине американских истребителей F-16, связав это с задержкой поставок F-35, которые Брюссель заказывал для себя у Соединённых Штатов Америки.