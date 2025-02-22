Связано это с задержками поставок F-35, которые должны были заменить передаваемые F-16.

Издание Le Soir, пообщавшись с начальником Генерального штаба Бельгии Фредериком Вансином, пишет, что страна откладывает поставку Военно-воздушным силам Украины американских истребителей F-16 до конца 2025 года. Известно, что бельгийские власти в 2023 году пообещали передать Киеву 30 единиц самолётов до 2028 года.

Отмечается, что изначально бельгийские военные готовились передать первую партию F-16 до конца 2024 года. Но, как утверждает министр обороны Людивин Дедондер, выполнить в сроки данное обещание не удалось в связи со следующими причинами:

недостаточным количеством обученных украинских пилотов;

нехваткой запчастей для ремонта F-16;

задержки поставок F-35 в Бельгию (основная причина).

Предполагалось, что Бельгия перевооружится американскими истребителями нового поколения, а уже после передаст списанные F-16 Украине. Однако поставки F-35 задерживаются до конца года и, соответственно, украинская армия тоже получит F-16 с задержкой.

В то же время Нидерланды и Дания, также обещавшие Украине поставить F-16, исполняют свои обязательства перед Киевом и передают истребители украинской армии.