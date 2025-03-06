Таким образом американский министр отреагировал заявление китайского посольства.

Не так давно Соединённые Штаты Америки удвоили тарифные пошлины на импорт товаров из Китая. В ответ китайское посольство в Вашингтоне заявило, что «если война - это то, чего хотят американцы, будь то тарифная или любая другая, мы готовы сражаться до конца».

Министр обороны Соединённых Штатов Америки, чьи слова приводит издание ТАСС, в эфире Fox News прокомментировал данное заявление, подчеркнув, что те, кто жаждут миры, должны готовиться к войне. Он объяснил, что именно по этой причине Пентагон восстанавливает свои вооружённые силы, систему сдерживания, а также воинственны дух, обусловленный жизнью в мире с «могущественным, восходящими странами с разными идеологиями». Хегсет акцентирует внимание на том, что Китай, как и любая другая подходящая под определение выше держава, увеличивают расходы на оборону, внедряют современные технологии и хотят вытеснить Соединённые Штаты Америки.

По словам американского министра, в Вашингтоне не стремятся к конфликту с Китаем и не хотят переходить в состояние конфронтации. Однако его работа, как главы оборонного ведомства, убедиться в том, что Соединённые Штаты Америки готовы к такому исходу событий.