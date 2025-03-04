Решение обусловлено невыполнением условий, выдвинутых к Пекину.

В начале февраля Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Канада и Мексика смогли избежать введения пошлин, получив отсрочку, а тарифы на импорт товаров из Китая вступили в силу на уровне 10%. Тогда американский президент объяснил своё решение бездействием Пекина в борьбе с контрабандой запрещённых веществ в Соединённые Штаты Америки. Китайские власти обвинения отвергли, посоветовав Вашингтону искать проблему у себя в стране

На сайте Белого дома опубликован новый указ Трампа, которым он удваивает размер пошлин, введённых против Китая, с 10% до 20%. Решение обусловлено недостаточными усилиями Пекина в решении ситуации, которая стала причиной для ввода пошлин. Он подчеркнул, что китайские правоохранительные органы не предприняли достаточно мер для устранения кризиса.

В середине февраля Дональд Трамп уже говорил о том, что 10-процентные пошли затронули рекордный объём поставок товаров на общую сумму 600 миллиардов долларов. Он акцентировал внимание на том, что в истории Соединённых Штатов Америки ни один американский президент не прибегал к таким мерам. После удвоения тарифов, очевидно, ситуация изменится ещё больше.